Bombe in Hamburg entschärft – Zugverkehr und Straßen wieder freigegeben

Weltkriegs-Blindgänger sorgte für Sperrungen und große Evakuierung in Wilhelmsburg. Ärger über Warn-Apps. Basketball-Show abgesagt.

Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde in einem dicht besiedelten Wohngebiet entdeckt.

Hamburg. Die Vorbereitungen liefen den ganzen Tag über, die eigentliche Entschärfung ging dann schneller als erwartet über die Bühne: Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat am Dienstag Tausende Anwohner und Durchreisende in Wilhelmsburg in Atem gehalten.

Der Blindgänger war gegen 10.40 Uhr bei Sondierungsarbeiten an der Thielenstraße gefunden worden. Gegen 19.45 Uhr konnte die Bombe durch Sprengstoffexperten des Kampfmittelräumdienstes innerhalb von rund 15 Minuten erfolgreich entschärft werden.

Ursprünglich hatte nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr Hamburg eine Entschärfungszeit von bis zu einer Stunde im Raum gestanden. Somit konnten die an den Fundort der Bombe angrenzenden Straßen sowie Bahnstrecken um kurz vor 20 Uhr wieder freigegeben werden.

Die rund 1000 Pfund schwere Bombe amerikanischer Bauart mit Heckaufschlagzünder war in neun Metern Tiefe auf einer Baustelle entdeckt. worden. Nach Abendblatt-Informationen lag der Blindgänger in einem Bauschacht unter Wasser. In unmittelbarer Nähe des Fundortes verlaufen die S-Bahn-Strecke und die Bundesstraße B75.

Die Fliegerbombe wurde bei Sondierungsarbeiten an der Thielenstrasße in Hamburg-Wilhelmsburg in neun Meter Tiefe entdeckt.

Foto: dpa

Evakuierung: Notunterkunft für 4500 Menschen

Der Sperrradius betrug 300 Meter, der Warnradius 1000 Meter. Dort sollten sich Menschen nicht im Freien aufhalten. Drei Züge der Bereitschaftspolizei kontrollierten die Einhaltung dieser Vorgabe.

Damit der Kampfmittelräumdienst mit der Entschärfung des Blindgängers beginnen konnte, mussten ab dem frühen Nachmittag gut 4500 Menschen ihre Häuser und Wohnungen im Sperrradius verlassen. Die Evakuierung lief nach Angaben eines Feuerwehrsprechers zwar schleppend, aber ohne Zwischenfälle.

🔴Aktuell - Zur #HHBombe2911 in #Wilhelmsburg wurden folgende Bereiche festgelegt:



⛔️Sperrradius 300m

⚠️Warnradius 1000m



Roter Bereich muss verlassen werden, im gelben Bereich nicht im Freien aufhalten.

Entschärfung am Abend.

Bitte Hinweise der @PolizeiHamburg beachten! pic.twitter.com/c4F5OSnkL0 — FEUERWEHR HAMBURG (@FeuerwehrHH) November 29, 2022

Die betroffenen Anwohner sollten am Abend aber nicht in der Kälte ausharren. Eine Notunterkunft wurde in der Stadtteilschule Stübenhofer Weg 20a eingerichtet. Dort versorgen Ehrenamtliche des Deutschen Roten Kreuzes die Betroffenen mit Verpflegung und leisteten bei Bedarf Erste Hilfe.

Die Evakuierungen für die #HHBombe2911 haben begonnen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen der @PolizeiHamburg.



Notunterkunft für Betroffene ist die Stadtteilschule Stübenhofer Weg 20a. Abfahrtpunkt für einen Bustransfer ist die Straßenkreuzung Krieterstraße//Thielenstraße. — FEUERWEHR HAMBURG (@FeuerwehrHH) November 29, 2022

Bombe sorgt für Sperrungen auf Straße und Schiene

Gegen 18.30 Uhr wurde mit ersten Sperrungen von Straßen und Bahnstrecken begonnen. Betroffen waren nach Polizeiangaben die B75 zwischen den Anschlussstellen Georgswerder in Richtung Süden Kornweide in Richtung Norden sowie Bereiche der Kirchdorfer Straße, des Niedergeorgswerder Deich, der Rotenhäuser Straße und der Rubertstraße.

Bei der S-Bahn musste der Verkehr der Linie S3 zwischen Hammerbrook und Harburg vorübergehend eingestellt werden. Die S31 sollte zwischen Altona und Berliner Tor verkehren. Ab dort wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen ohne Halt bis Harburg eingerichtet. Die Buslinie 13 sollte auf der Route Elbbrücken - Veddel - Kirchdorf - Harburg fahren.

Im Regional- und Fernverkehr kam es nach Angaben der Deutschen Bahn zu Verspätungen, Fernzüge wurden im Hauptbahnhof Hamburg zurückgehalten. Betroffen gewesen seien alle Züge, die zwischen Harburg und Hamburg über die Elbe fahren – etwa Richtung Bremen, Osnabrück, Köln oder Hannover. Mit langen Auswirkungen rechnete die Bahn allerdings nicht – und sollte mit dieser Einschätzung schließlich richtig liegen.

Update Fliegerbombe: Ab 18:30 Uhr wird gesperrt. #S3 fährt dann nicht zw. Hammerbrook <> Harburg. #S31 fährt Altona <> Berliner Tor. Ab Berliner Tor fährt ein Ersatzverkehr mit Bussen ohne Halt bis Harburg. Linie 13 fährt Elbbrücken - Veddel - Kirchdorf - Harburg. #hvv #sbahnhh — S-Bahn Hamburg (@SBahnHamburg) November 29, 2022

Bombenfund: Absage für Harlem Globetrotters

Innerhalb des Warnradius' befanden sich wiederum auch Teile des Wilhelmsburger Inselparks, darunter der Kletterpark, der beliebte Skatepark und die Edel-Optics.de-Arena – mit Folgen für den dort um 19 Uhr geplanten Auftritt der Basketball-Showgruppe Harlem Globetrotters.

„Die Veranstaltung kann heute leider nicht stattfinden. Ob es einen Nachholtermin geben und was aus den Tickets wird, befindet sich derzeit in der Klärung“, sagte Arena-Manager Nico Bein dem Abendblatt.

Zum Zeitpunkt der Evakuierung hätten sich zwar alle Zuschauer bereits in der Halle befunden, doch im Fall der Fälle hätte eine Evakuierung und die damit verbundene Sicherheit der Menschen nicht gewährleistet werden können.

„Wir arbeiten an einem Nachholtermin im Frühjahr, der zeitnah bekannt gegeben wird“, teilte der Veranstalter FKP Scorpio am späten Nachmittag mit.

Bombenfund: Probleme mit NINA und Katwarn?

Die Polizei hatte für alle Fragen rund um die Fliegerbombe ein Bürgertelefon eingerichtet (040/4286-54451 und 040/4286-54452).

In den sozialen Netzwerken kritisierten derweil etliche Nutzer, dass die Warn-Apps NINA sowie Katwarn jeweils nicht auslösten. Erst gegen 16 Uhr erschien bei NINA eine erste Warnmeldung.

#HHBombe2911



Wir haben ein ☎ Bürgertelefon eingerichtet. Für Fragen rund um die Fliegerbombe sind unsere Kollegen in #Wilhelmsburg unter 040-4286-54451 und 040-4286-54452 erreichbar.



Weitere Informationen folgen.@FeuerwehrHH pic.twitter.com/ur3Lhdl6z4 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 29, 2022