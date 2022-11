Hamburger Zukunftskonferenz – Lösungen für übermorgen

Hamburg. Was können, was müssen wir tun, um die großen Herausforderungen der Menschheit zu meistern, von Energieversorgung bis Klimawandel? Das diskutieren Experten auf der Hamburger Zukunftskonferenz am heutigen Dienstag.

Hamburger Zukunftskonferenz im Livestream

Anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens veranstaltet die Universitäts-Gesellschaft Hamburg, mit Unterstützung der Hamburger Handelskammer, die Hamburger Zukunftskonferenz – Forschung und Technologie im Zeichen der Nachhaltigkeit. Sie können die Diskussionen hier im Livestream ab 9.45 Uhr verfolgen.

Führende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik legen den Fokus auf exzellenten Wissenstransfer in den Themenfeldern Klima, Medizin, Energie, auf Entrepreneurship sowie die gesellschaftliche Akzeptanz und politische Verantwortung von Innovationen.