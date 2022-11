Alte Dame in ihrer Wohnung überfallen – Polizei Hamburg sucht Zeugen

Hamburg. Eine Rentnerin ist am Sonnabendabend in ihrer Wohnung auf der Veddel überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die 78-Jährige gerade von ihrer Tochter nach Hause gebracht worden, als es um kurz nach 22 Uhr an ihrer Wohnungstür an der Straße Am Zollhafen klingelte.

Als sie die Tür öffnete, wurde sie von zwei Männern in ihre Wohnung gedrängt. Einer von ihnen hielt die alte Dame fest, der andere durchsuchte die Wohnung und nahm Bargeld, eine Armbanduhr und Schmuck an sich. Anschließend flüchteten die Räuber aus dem Haus. Die Frau rief ihre Nachbarn zu Hilfe, die alarmierten die Polizei.

Polizei Hamburg: 78-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt

Die 78-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Räubern blieb erfolglos. Deswegen bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1 ist 20 bis 25 Jahre alt,

ist 20 bis 25 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß,

hat helle Haut und blonde Haare

und sprach eine Fremdsprache, vermutlich Kurdisch.

Täter 2 ist 20 bis 25 Jahre alt,

ist 20 bis 25 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß,

hat dunkle Haare, einen dunklen Dreitagebart,

ein "südländisches" Erscheinungsbild

und sprach eine Fremdsprache, vermutlich Kurdisch.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.