Lebensgefahr! Polizei Hamburg sucht Jan-Henrik Gronau

Jan-Henrik Gronau wird seit Donnerstagmittag in Hamburg vermisst.

Foto: Polizei Hamburg

Hamburg. Bei der Suche nach einem Vermissten bittet die Polizei Hamburg die Öffentlichkeit um Mithilfe. Gefahndet wird nach Jan-Henrik Gronau. Der 47-Jährige hielt sich am Donnerstagmittag in der Straße An der Glinder Au im Stadtteil Billstedt auf. Seither fehlt von ihm jede Spur.

Gronau ist laut Polizei schwer krank und auf Medikamente angeweisen. Es bestehe Lebensgefahr.

Polizei Hamburg sucht vermissten Jan-Henrik Gronau

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,95 Meter groß

schlank

kurze dunkle Haare

längerer Kinnbart

trug zuletzt mutmaßlich schwarze Jeans und schwarze Schuhe

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 040 4285-56789 und in allen Dienststellen entgegen.