Feuerwehr Hamburg Schornstein brennt in 70 Meter Höhe – amtliche Rauchwarnung

Auf dem Gelände der Müllverbrennungsanlage in Hamburg-Billbrook brannte ein Schornstein in 70 Meter Höhe. Es kam zu starker Rauchentwicklung.

In einer Müllverbrennungsanlage in Hamburg-Billbrook ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Die Auswirkungen reichten bis Altona.