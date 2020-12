Neues Urinal am Hamburger Hauptbahnhof auf der Steintorbrücke

Stadtreinigung Hamburg Neues Urinal am Hauptbahnhof auf der Steintorbrücke

Noch verpackt, aber schon bald benutzbar: Das neue Urinal am Hamburger Hauptbahnhof.

Bekommt die Stadt den Gestank am Hauptbahnhof besser in den Griff? Außerdem: Öffentliche Toiletten im Stadtpark und an der Elbe.