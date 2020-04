Hamburg. Erneut ist es in einem Hamburger Altenheim zu einem Ausbruch des Coronavirus gekommen. Der Erreger Sars-CoV-2 hat sich bereits unter rund 60 Bewohnern des KerVita Senioren-Zentrum "Am Inselpark" in Wilhelmsburg verbreitet. Nach einem Amtshilfeersuchens der Hamburger Gesundheitsbehörde rückte die Feuerwehr am Freitagnachmittag zu einem Großeinsatz aus, um das Seniorenheim teilweise zu evakuieren.

Die Beamten verfolgten dabei das Ziel, die an Covid-19 Erkrankten mit den negativ Getesteten strikt zu trennen. Deshalb wurden rund 30 nicht infizierte Rentner aus dem Gebäude geholt und in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Dort sollen sie nun zwei Wochen in Quarantäne medizinisch betreut werden. Es handelt sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, teilte die Gesundheitsbehörde auf Abendblatt-Anfrage mit.

Corona in jedem fünften Altenheim in Hamburg

Die positiv auf das Virus getesteten Bewohner bleiben vorerst isoliert in dem Altenheim, sofern die Symptome der Lungenerkrankung nicht stärker werden. Das KerVita Senioren-Zentrum "Am Inselpark" ist bereits das 29. von 150 Pflegeheimen in Hamburg, in dem das Coronavirus ausgebrochen ist – somit ist jede fünfte Einrichtung der Stadt betroffen.