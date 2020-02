Am frühen Sonnabendmorgen ist es in der Billstraße im Stadtteil Rothenburgsort zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Mehrere Container, die zu einem Lager für Möbel und Druckmaschinen umfunktioniert wurden, sind auf einem Firmengelände in Brand geraten.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, sahen sie bereits Flammen aus den gestapelten und miteinander verschweißten Containern herausschlagen. Der Zugführer forderte sofort weitere Kräfte an.

Die Feuerwehr gab zweiten Alarm und bildete zwei Brandabschnitte. Es kamen keine Menschen zu Schaden. Die Löscharbeiten werden sich noch über einen längeren Zeitraum hinziehen.