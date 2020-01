Hamburg. Ein vorsorglicher Austausch von zwei Lamellen könnte auf der A7 zu Verkehrsbehinderungen führen. Die Arbeiten, die am Montag (13. Januar) beginnen, dauern bis Mitte März. Die Baustelle liegt direkt südlich des Elbtunnels. In der Bauzeit (22 bis 5 Uhr) steht dort in Richtung Süden nur eine Fahrspur zur Verfügung. Tagsüber sind drei Spuren befahrbar, dennoch gibt es im Baustellenbereich eine Begrenzung auf Tempo 50.

Der Lamellenaustauch ist Teil der Vorbereitungen für eine weitaus größere Baustelle. Etwa ab Jahresende wird die Rampe, die im Süden in und aus dem Tunnel führt, Stück für Stück abgerissen und erneuert. Zudem wird der auf Stelzen stehende Teil der A7 südlich des Elbtunnels verbreitert. Der 3,8 Kilometer lange Abschnitt gilt auch als längste Hochbrücke Deutschlands. Die Arbeiten südlich des Tunnels werden bis etwa 2026 dauern.

