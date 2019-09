Hamburg. Seit dem frühen Sonntagnachmittag besetzen Aktivisten einen kleinen Wald am Spreehafen in Wilhelmburg und wollen so gegen die Abholzung der Bäume protestieren. Nach Angaben eines Polizeisprechers harrten die Waldbesetzer die Nacht zum Montag dort aus. "Derzeit sind 14 Unterstützer im Wald und vier bis sechs Menschen auf einem Baum", sagte einer der Polizeisprecher gegen 7.30 Uhr auf Abendblatt-Anfrage. In rund acht Metern Höhe hatten die Aktivisten eine Plattform errichtet und ein Transparent zwischen die Äste gespannt.

Ihr Protest richtet sich gegen das geplante Spreehafenviertel, das zwischen dem gründerzeitlichen Reiherstiegviertel, dem Ernst-August-Kanal und dem Spreehafen entstehen soll. Geplant sind auf rund 20 Hektar Fläche mehr als 1000 Wohnungen. Um dieses Vorhaben umsetzen zu können, müssten Dutzende Bäume verschwinden. Dies wollen die Aktivisten verhindern.

Polizei beobachtet die Aktion

So sieht der Siegerentwurf für das geplante Spreehafenviertel in Wilhelmsburg aus.

Foto: Visualisierung Bloomimages/Entwurf Biwermau Architekten BDA

Die Polizei war am Sonntag sowie in der Nacht mit zahlreichen Kräften vor Ort und auch seit dem Morgen beobachten die Beamten die Aktion. Wie und ob die Polizei nun den Protest beenden will, ist unklar. "Wir werden uns heute beraten und das weitere Vorgehen besprechen", so die Polizei.

Die Planungen für das Spreehafenviertel laufen hingengen weiter. Ein Baustart ist nicht vor 2022 vorgesehen.