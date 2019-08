64-Jähriger schwebt nach Raubüberfall in Lebensgefahr

In Mümmelmannsberg griffen drei Unbekannte einen Mann an. Der erlitt eine schwere Kopfverletzung. Mordkommission ermittelt.

Hamburg. Nach einem Überfall in der Hamburger Siedlung Mümmelmannsberg schwebt ein 64 Jahre alter Mann in Lebensgefahr. Das Opfer war am frühen Sonntagmorgen von drei Unbekannten im Bereich der Kandinskyallee angegriffen worden, wie die Polizei mitteilte.

Die Männer seien aus unterschiedlichen Richtungen auf ihn zugegangen und hätten auf ihn eingeschlagen. Der ältere Mann wurde dabei schwer am Kopf verletzt. Das Opfer war nach den Angaben der Polizei von einer noch nicht bekannten Person ins Krankenhaus gebracht worden. Am Sonntagnachmittag hatte sich der Zustand des Mannes so verschlechtert, dass er in Lebensgefahr schwebte und operiert werden musste.

Polizei sucht Zeugen

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollten die unbekannten Täter den Mann ausrauben. Zwei der flüchtigen Räuber sollen ein südeuropäisches Aussehen haben. Bei dem dritten Gesuchten handle es sich um einen Schwarzafrikaner, so die Polizei, die mit dieser kurzen Täterbeschreibung Zeugen des Vorfalls sucht.

Wer Hinweise zu den gesuchten Männern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 040/4286-56789 bei den Ermittlern der Mordkommission zu melden. Insbesondere derjenige, der den Schwerverletzten ins Krankenhaus brachte, wird als Zeuge gesucht.

