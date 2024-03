Hamburg/Kaltenkirchen. Eine besondere Regelung des Salate-Marktführers macht's möglich: Ehemalige Mitarbeiter machen Hamburger Verein und Schüler glücklich.

Es ist eine bewährte Tradition bei Popp Feinkost, von der diesmal Hamburger Schülerinnen und Schüler besonders profitieren sollen: Statt einer klassischen Abschiedsfeier haben scheidende Mitarbeitende des Salatherstellers aus Kaltenkirchen vor ihrem Ruhestand alljährlich die Möglichkeit, die eingesparte Summe in eine Spende für den wohltätigen Zweck umzuwandeln.

Durch diese Aktion kamen nun 10.000 Euro zusammen, die Popp einem Herzensprojekt der Hamburger Sternschnuppe zu Gute kommen ließ – dem kostenlosen „Schulfrühstück für alle“. Dieses hat der Verein um Gründerin Kiki Fehlauer im vergangenen Jahr ins Leben gerufen, um einem erschreckenden Trend entgegenzuwirken. Denn auch in Hamburg gibt es immer mehr Kinder und Jugendliche, die den Unterricht mit leerem Magen antreten.

Kostenloses Frühstück auch an weiterführenden Schulen

Seit diesem Schuljahr unterstützt die Sternschnuppe das Projekt „Frühtee mit Snack“ an der Geschwister Scholl Stadtteilschule in Osdorf, weitere Schulen sollen nach Möglichkeit schon bald folgen. Denn Kiki Fehlauer ist es ein besonderes Anliegen, gerade an weiterführenden Schulen aktiv zu werden – diese sind schließlich von der städtischen Förderung ausgenommen.

In Hamburg bezuschusst die Schulbehörde die ehrenamtlichen Frühstückssenioren des bundesweit tätigen Vereins Brotzeit mit jährlich 250.000 Euro. Das Projekt ist allerdings bislang auf Grundschulen beschränkt. Aber auch ältere Schülerinnen und Schüler haben Bedarf, weiß Fehlauer. Ihre Formel: „Ohne Frühstück kein erfolgreicher Start in den Tag, ohne Erfolg keine guten Noten, ohne guten Noten keine Chance auf Bildung. Mit Frühstück fördert man dagegen Bildung und die Chancen auf eine Ausbildung.“

Nicht auszuschließen, dass Popp mit der Spende letztendlich nicht nur in die Zukunft der Kinder investiert hat, sondern sogar auch in die eigene – schließlich bildet der Nahrungsmittelhersteller in verschiedenen Bereichen aus ...

Wer den Hamburger Sternschnuppe e.V. und das Projekt „Schulfrühstück für Alle“ unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende auf folgendes Konto tun: Hamburger Sternschnuppe e.V., IBAN: DE33 2005 0550 1043 2287 15, Betreff: „Schulfrühstück“.

jdr