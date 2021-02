Hamburg Baum droht auf Haus an der Elbchaussee zu fallen

Elbchaussee: Am Jenischpark in Hamburg-Teufelsbrück drohte ein abgeknickter Baum auf ein Haus zu fallen. Die Feuerwehr kam mit Höhenrettern und verhinderte ein unkontrolliertes Abbrechen des Baumes.

