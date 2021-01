Eingestürzte Mauer legt Verkehr im Treppenviertel lahm

Häuser und Treppe in bekanntem Blankeneser Wohnviertel abgesperrt. Statiker hinzugezogen. Strecke für "Bergziege" gesperrt.

Im Treppenviertel in Blankenese stehen die Häuser am Elbhang. Das sorgt für einen tollen Blick, aber auch für Probleme, wenn der Hang oder hier eine Mauer nachgibt.

Hamburg. Und plötzlich gab die Mauer nach: Im Blankeneser Treppenviertel hat eine eingestürzte Mauer zu einem kleinen Verkehrschaos sowie einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt.

Am Dienstag waren gegen 12.56 Uhr die Einsatzkräfte der Feuerwehr zur Blankeneser Hauptstraße gerufen worden. Diese schlängelt sich auch durch das bekannte Hamburger Wohnviertel in den Elbvororten. Auf Höhe Schlagemihls Treppe soll laut Polizei bei Abstützarbeiten eine Umfassungsmauer umgestürzt sein. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten vor Ort gar nicht viel bewirken, mussten den Fall an die Polizei abgeben, die einen Bausachverständigen anforderte.

Lesen Sie auch:

Dieser sollte klären, wie gefährlich die Lage ist. Die Treppe wurde gesperrt, genauso wie die Straße. Die Buslinie, die sogenannte Bergziege, konnte stundenlang mehrere Haltestellen im Bereich Treppenviertel und Strandweg nicht anfahren. Zudem wurden mehrere Häuser sicherheitshalber abgesperrt, so ein Sprecher der Polizei am Dienstag.

Gegen 17.07 Uhr gab der Statiker Entwarnung: Eine akute Gefährdung bestehe nicht, der Verkehr konnte wieder freigegeben werden. Die eingestürzte Mauer soll am Mittwoch abgetragen werden.