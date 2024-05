Hamburg. Junge Männer sollen im Dezember Angestellten mit Messer bedroht und Geld gestohlen haben. Nun fahndet die Polizei per Bild nach ihnen.

Nach bis dato erfolglosen Ermittlungen bittet die Polizei Hamburg nun die Öffentlichkeit bei der Suche nach zwei augenscheinlich jungen Männern um Mithilfe. Die beiden sollen am 11. Dezember des vergangenen Jahres ein Wettbüro an der Eimsbütteler Chaussee überfallen haben.

Dabei sollen sie an jenem Montag gegen 12 Uhr die Räumlichkeiten betreten und mit einem Messer den 34 Jahre alten Angestellten hinter dem Tresen bedroht haben. Dieser übergab ihnen daraufhin einen geringen Geldbetrag, der sich in der Kasse des Wettbüros befand. Anschließend flohen die beiden mutmaßlichen Räuber in unbekannter Richtung aus dem Geschäft.

Polizei Hamburg fahndet mit Fotos nach mutmaßlichen Räubern

Da sowohl eine umgehend durchgeführte Fahndung als auch nachfolgende Ermittlungen keine Hinweise auf die Identität der Täter ergaben, hofft die Polizei nun auf Hinweise möglicher Zeugen. Die beiden jungen Männer werden wie folgt beschrieben:

Täter 1

männlich

ca. 20 Jahre

ca. 1,80 Meter groß

Vollbart

maskiert mit weißer FFP2-Maske und schwarz gekleidet

weiße Turnschuhe sowie Handschuhe

führte ein Messer mit sich

Täter 2

männlich

ca. 20–25 Jahre alt

ca. 1,80 Meter groß

maskiert mit weißer FFP2-Maske

blaue Jacke, schwarze Hose und Basecap, weiße Turnschuhe sowie Handschuhe

Personen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/42 86-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.