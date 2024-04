Hamburg. Die Teenagerin wartete auf den Bus, als zwei Männer sie angriffen. Zum Glück wurde eine Autofahrerin auf die Attacke aufmerksam.

Zwei Männer haben am Montag ein 14 Jahre altes Mädchen am Niendorfer Gehege in Hamburg-Eidelstedt attackiert – vermutlich in sexueller Absicht. Das Eingreifen einer mutigen Autofahrerin verhinderte dabei wohl Schlimmeres, wie Polizeisprecher Patrick Schlüse sagte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wartete die Teenagerin am Montag gegen 19 Uhr an einer Bushaltestelle, als sie von den beiden Männern zunächst bedrängt und anschließend am Oberkörper unsittlich berührt wurde. Die 14-Jährige schrie laut um Hilfe. Dadurch wurde zum Glück die Autofahrerin auf die Attacke aufmerksam. Sie stieg aus und die beiden Täter flüchteten in Richtung Bondenwald.

Polizei Hamburg: 14 Jahre altes Mädchen sexuell attackiert

Einer der beiden Angreifer war 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank, hatte ein südländisches Erscheinungsbild und trug einen roten Pullover, eine schwarze Hose und eine dunkle Basecap.

Sein Komplize soll etwas älter, etwa zwischen 30 und Jahren alt gewesen sein, etwa 1,80 Meter groß, kräftig und hatte einen Vollbart, kurze, blonde Haare und eine auffällig große Nase. Bekleidet war er mit einer schwarzen Bomberjacke und dunklen Jeans.

Wer Hinweise auf die Täter geben kann, sollte sich unter der Rufnummer 040/42865-67 89 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an eine Polizeidienststelle wenden. Auch nach der mutigen Autofahrerin, die durch ihr Eingreifen vermutlich Schlimmeres verhinderte, wird noch gesucht.