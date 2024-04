Hamburg. Im Autohaus in Stellingen wartet ein Oldtimer mit prominenter Historie auf Sportwagen-Fans. Das zeigt sich auch im Preis des Porsche 914/6.

„Vielleicht findet man es heraus, weil ich den tief im Westen abgeholt hab“ – was in seinem Verkaufsvideo noch etwas kryptisch klingt, bestätigt Ingo Wetzel schließlich gegenüber dem Abendblatt: Der Hamburger Autohändler bietet einen alten Wagen von Herbert Grönemeyer in seiner Sammlung in Stellingen zum Verkauf an.

Bei dem Porsche 914/6 mit der Erstzulassung von 1969 handelt es sich um ein Fahrzeug mit ganz besonderer Historie, deren Beleg der Fahrzeugbrief ist. Hier wird der Musiker und „Das Boot“-Schauspieler als ehemaliger Eigentümer angeführt – seinen Weg zu Wetzel nach Hamburg fand er allerdings über Umwege. Jetzt soll er verkauft werden, inklusive Prominenten-Status.

Porsche kaufen in Hamburg-Stellingen: Herbert Grönemeyer steht in Fahrzeugbrief

„Ich habe das Auto von dem nachfolgenden Eigentümer seinerzeit abgekauft und dann in meinem Kundenstamm verkauft. Dieser Eigentümer möchte jetzt, dass ich den Wagen verkaufe“, erklärt der Hamburger im Gespräch. Mit seiner Aussage zum Abholungsort spielt Wetzel auf Grönemeyers Kulthit „Bochum“ und die Liedzeile „Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt“ an.

Der Porsche von Herbert Grönemeyer: Im Autohaus in Hamburg-Stellingen wartet das Fahrzeug auf einen neuen Eigentümer. © WETZEL AUTOMOBILE | WETZEL AUTOMOBILE

Den Namen konkret nennen, wollte er in seinem Youtube-Video, in dem er den Wagen vorstellt, bei der Veröffentlichung aber noch nicht. Darauf angesprochen sagt er: „Das ist nichts, was ich geheim halten muss, aber aus Anstand, finde ich, das breitzutreten, gehört sich nicht.“ Seinen Kundinnen und Kunden würde er aber davon erzählen. Und so fand der Name schließlich doch seinen Weg in die Öffentlichkeit. Zuerst berichtete die Hamburger Morgenpost.

Herbert Grönemeyer: Seine Spuren sorgen für Preissteigerung in Hamburg

Dass er um den Wert dieser Information weiß, spiegelt sich auch im Preis des „ätnablauen“ Wagens mit schwarzer Kunstlederausstattung wider. Gegenüber dem Abendblatt gibt er lachend zu: „Der Wagen kostet schon mehr als der Markt übliche Preis.“ Zum Vergleich: Angeboten wird der Porsche für 111.900 Euro – der übliche Preis für das Model liege sonst eher bei 80.000 Euro, so Wetzel. Aber: natürlich alles auf Verhandlungsbasis. „Ich habe gedacht, ich werde schon einen Fan von dem Porsche-Model finden, der auch Fan von dem Prominenten ist.“

Es ist nicht das erste Auto des Musikers, das Wetzel schon in seinem Fuhrpark hatte. „Ich habe tatsächlich zwei gekauft, bei denen er [Anm. d. Red. Herbert Grönemeyer] Eigentümer war. Den einen, ein Mercedes-Benz CE 280 Strich 8, haben sie mir damals aus den Händen gerissen. Das ist der Wahnsinn.“ Jetzt hofft er, dass dem Porsche 914/6 Ähnliches widerfährt.

Auf die Frage, wie er selbst reagiert hatte, als er den Namen Herbert Grönemeyer im Fahrzeugbrief zum ersten Mal las, sagt Wetzel übrigens gelassen: „Ja, cool!“ Aber wer schon einen Wagen von Elton John bei sich geparkt hatte, dürfte langsam an etwaige Verkaufsgeschichten gewöhnt sein.