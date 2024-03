Hamburg. In der Nacht wurde die Scheibe des Geschäfts eingeschlagen. Bei der Flucht der Einbrecher half ein Komplize.

Zwei Männer haben in der Nacht zu Mittwoch in Eimsbüttel die Scheibe eines Juweliers eingeschlagen und sich so Zutritt zu dem Schmuckgeschäft verschafft. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei fand der Einbruch um 2.30 Uhr an der Osterstraße statt. Die beiden Einbrecher sollen kurze Zeit später in Richtung Rombergstraße geflüchtet sein. Dort wartete ein Komplize in einem silbernen Auto, mit dem dann alle drei in unbekannte Richtung entkamen. Ob die Einbrecher etwas aus dem Geschäft gestohlen haben, wird noch ermittelt.

Polizei Hamburg sucht nach drei Männern

Da die Fahndung nach den Männern bisher ohne Ergebnis blieb, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Zwei der gesuchten Verdächtigen waren etwa 25 Jahre alt und trugen dunkle Kleidung. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Gesuchten und zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle zu melden.

