Hamburg. „Ich weine mich in den Schlaf“: Anwohner äußern ihre Ängste vor bald 134 Wohnungslosen am Garstedter Weg – und erhalten neue Infos.

Die Nachricht, dass am Garstedter Weg in Hamburg-Niendorf bereits ab Mitte April zwei neue Unterkünfte für Obdachlose eröffnet werden, sorgt in dem Eimsbütteler Stadtteil für sehr viel Unruhe. An die 80 Niendorfer – aufgebracht und frustriert – kamen am Donnerstagabend zur Bürgerfragestunde in die Bezirksversammlung Eimsbüttel. Sie wollten Antworten von der Politik.