Hamburg. Pkw-Fahrer rollt an der Gärtnerstraße über einen Hinterhof. Da kommt ein Junge auf den Wagen zu, der zuvor hinter einer Hecke spielte.

Ein neun Jahre alter Junge ist am Mittwoch in Hoheluft-West von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei Hamburg mitteilte, war das Kind unvermittelt in das Auto gelaufen. Es musste ins Krankenhaus gebracht und dort operiert werden.