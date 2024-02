Hamburg. Bewaffneter 38-Jähriger soll Anfang Februar in rascher Folge drei Überfalle begangen haben. Was über den Mann bekannt ist.

Immer wieder verlassen und betreten Polizisten am Mittwochnachmittag die Altbauvilla an der Frickestraße. An der Eingangstür hängt noch das Fahndungsplakat, mit dem die Polizei Hamburg seit drei Wochen nach einem bewaffneten Serienräuber sucht – nach jenem Mann, der Anfang Februar in rascher Folge erst ein Pärchen, dann ein Café und schließlich das berühmte Holi-Kino an der Schlankreye überfallen hat. Und ebendieser Mann, 38 Jahre alt, wie jetzt bekannt wurde, soll in dem Eppendorfer Mehrfamilienhaus nach der Tat bei einer Frau Unterschlupf gefunden haben. Er muss jeden Tag an dem Fahndungsplakat vorbeigelaufen sein.