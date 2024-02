Hamburg. Hausmeisterin entdeckte die Tat. Eindringlinge hatten die Fenster der Europaschule eingeschlagen. Unterricht begann erst verspätet.

Unbekannte haben im Gymnasium Dörpsweg in Eidelstedt eine wahre Zerstörungsorgie veranstaltet. Sie verwüsteten Räume, beschmierten Wände und Böden und zündelten. Die Zerstörungen waren so umfangreich, dass nach Abendblatt-Informationen am Montag der Unterricht an der Europaschule verspätet anfing.