Hamburg. Rund um eine Parkanlage und ein Einkaufszentrum breiten sich die Nagetiere aus. Jetzt schreitet die Politik ein. Was geplant ist.

Viele Anwohner sind beunruhigt: Rund um die Parkanlage und das Einkaufszentrum am Ernst-Mittelbach-Ring in Niendorf gibt es offenbar ein Problem mit Ratten. Nachdem es vor einiger Zeit bereits Mäusealarm in Eppendorf und Eimsbüttel gegeben hatte, sprechen Anwohner in Niendorf nun von einer Rattenplage.