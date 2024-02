Hamburg. Betreiber von Tiefgaragen führen zum Teil lange Wartelisten. Privatleute inserieren auf Ebay. Geschäft mit Stellplätzen brummt.

Die Parkplatznot ist in vielen Wohnvierteln in Hamburg groß. Auch das Bewohnerparken, das in Stadtteilen mit hohem Parkdruck eigentlich für Entspannung sorgen soll, ist oft keine Hilfe. Viele Anwohner klagen darüber, dass die Parkplatzsuche schwierig bleibt – oder sogar noch schwieriger geworden ist. Und absehbar wird es nicht besser werden, denn auch in diesem Jahr werden an vielen Stellen weitere Parkplätze wegfallen.