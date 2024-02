Hamburg. Der 31-Jährige wuchs in Eidelstedt auf, heute ist er das Gesicht von Prada, Hermès oder Boss. Was er als schwarzes Model erlebt.

Alpha Dia sitzt in dunklem Pulli, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen am Konferenztisch des Modelwerks an der Rothenbaumchaussee in Rotherbaum und spricht von sich als „Mister verpasst everything“. Lachend erklärt er das Dilemma seines Lebens, in dem er alles verpasse: „Geburtstage, Familienfeiern, so oft bin ich nicht dabei“.