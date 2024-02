Hamburg. Nager im Discounter-Markt an der Schäferkampsallee gesichtet. Das Bezirksamt Eimsbüttel ist informiert. Wie es nun weitergeht.

Kleine Mäuse, die über den Boden im Supermarkt huschen, sich unter die Regale und in Ritzen verkriechen und dabei Kotspuren hinterlassen: Kunden einer Penny-Filiale an der Schäferkampsallee in Hamburg-Eimsbüttel beklagen genau das.