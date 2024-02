Hamburg. Zwei Pkw sind auf der Kieler Straße zusammengestoßen. Zwei Personen mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Auf der Kieler Straße in Hamburg ist es am Mittwochmittag zu einem schweren Unfall mit zwei Pkw gekommen. Dabei wurden zwei Personen verletzt und in umliegende Kliniken gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher dem Abendblatt sagte.