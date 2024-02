Hamburg. Zooschule bietet Spezial-Führungen in den Ferien. Besondere Einblicke gibt es zum Valentinstag in das Liebesleben der Tiere.

Im Tierpark Hagenbeck sind die ersten Schneeglöckchen zu sehen und so langsam kommt der Zoo aus dem Winterschlaf. Passend zum Start ins Frühjahr bietet das Ausflugsziel in Hamburg-Stellingen in Kürze wieder ein interessantes Sonder-Programm rund um seine Bewohner wie Elefanten, Löwen oder Schlangen.