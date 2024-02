Hamburg. Die Pavillons sind ein Schandfleck, galten aber einst als architektonische Perle Hamburgs. Warum sie einen zweiten Blick verdienen.

Heute gelten sie als Schandfleck – doch früher waren sie ein echter Hingucker und galten als eine architektonische Perle: die maroden sogenannten Glaskästen an der Kieler Straße in Hamburg-Stellingen. Die Pavillons werden im Zuge der Neugestaltung des Areals an der Ecke zur Volksparkstraße wohl verschwinden. Doch für den Denkmalverein gibt es gute Gründe, warum zumindest ein Teil erhalten bleiben sollte.