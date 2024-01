Hamburg. Die 900 Meter lange Grünanlage über der Autobahn soll im Sommer fertiggestellt werden. Wann und wie Sie Ideen einreichen können.

Der Deckelpark auf dem A7-Tunnel wird derzeit gebaut und soll im Sommer dieses Jahres fertigstellt werden. Was derzeit noch fehlt, ist ein Name für die 900 Meter lange Grünanlage in Hamburg-Stellingen. Deshalb ruft das Bezirksamt nun alle Bürgerinnen und Bürger auf, Vorschläge einzureichen.

Wer eine Idee hat, kann diese noch bis zum 18. Februar einreichen. Danach sollen die anonymisierten Vorschläge dann vom Regionalausschuss und der Bezirksversammlung bewertet werden. Am Ende entscheidet der Senat über den Vorschlag aus dem Bezirk und darüber, wie der A7-Deckel heißen wird.

Hamburg-Stellingen: Bei Namenswahl für A7-Deckel gibt es einige Kriterien

Wer mitmachen möchte, kann seine Namensidee – mit kurzer Begründung – schnell und formlos über www.hamburg.de/eimsbuettel/deckel-stellingen/buergerbeteiligung/ oder t1p.de/jxkkt abgeben oder per Mail an regionalbeauftragte@eimsbuettel.hamburg.de schicken.

Wichtig: Auf der genannten Website gibt es weitere Informationen zum Deckelpark und zum Benennungsverfahren, denn auch für den neuen Park gelten die für ganz Hamburg erlassenen Kriterien einer Benennung. Bevor man also einen Namen einreicht, der nicht den Kriterien entspricht, sollte hier vorher einmal ein Blick auf die Seite geworfen werden.

Der Bezirk begrüßt es außerdem, wenn Ereignisse oder Personen der Ortsgeschichte berücksichtigt werden. Nicht zulässig seien etwa die Benennung nach einer lebenden Personen. Weiterhin solle der Name am besten kurz, einprägsam und wohlklingend sein.

Mehr zum Thema

A7-Deckel Schnelsen: Hier wurde schon ein Name gefunden

Ende 2020 hatte der Bezirk bereits ein Benennungsverfahren für den ersten Autobahndeckelpark in Schnelsen durchgeführt. Knapp 200 Namensvorschläge gingen damals ein, am Ende wurde die Grünanlage nach Dorothea Buck benannt, der benachbarte Quartiersplatz nach den Geschwistern Tölke. Damit erinnert man vor allem an die sozialen Leistungen der Namensgeber aus Schnelsen.