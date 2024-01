Bezirksamt Eimsbüttel vergibt 28 Kurzzeitjobs – wie viel Gehalt es gibt

Hamburg. Am 9. Juni werden in Hamburg die Bezirksversammlungen in Altona, Bergedorf, Eimsbüttel, Hamburg-Mitte, Hamburg-Nord, Harburg und Wandsbek gewählt. Am selben Tag stimmen die Menschen in den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union über die künftige Zusammensetzung des Europäischen Parlaments ab. Die Vorbereitung und die Organisation der beiden Wahlen bedeutet viel Arbeit.

Aus diesem Grund sucht die Wahlgeschäftsstelle des Bezirksamts Eimsbüttel 28 Hamburgerinnen und Hamburger, die sich für zwei Monate – vom 23. April bis zum 21. Juni 2024 – um die Bearbeitung der Briefwahlunterlagen kümmern: Dabei werden Wahlberechtigungen geprüft, Wahlunterlagen verpackt und per Telefon Auskünfte erteilt.

Bezirksamt Hamburg-Eimsbüttel vergibt 28 Jobs für Vorbereitung der Wahlen

Ganz nebenbei gibt es tiefe Einblicke in die Organisation einer Wahl und damit in den Eckpfeiler der Demokratie. „Alle Mitarbeitenden erhalten selbstverständlich vorab eine Schulung“, kündigt das Bezirksamt Eimsbüttel an.

Die Tätigkeit wird laut Bezirksamt Eimsbüttel gemäß dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder nach Entgeltgruppe 3 TV-L bezahlt: Das Gehalt liegt demnach zwischen 2.469 Euro und 2988 Euro monatlich. Die Arbeitszeit beträgt 39 Wochenstunden. Bei entsprechender Eignung bestehe die Möglichkeit, eine Leitungsfunktion zu übernehmen.

Jobs in Hamburg: Bewerber sollen drei Eigenschaften mitbringen

„Bewerber und Bewerberinnen sollten drei Eigenschaften mitbringen“, heißt es in der Mitteilung des Bezirksamts: „Lust auf die Arbeit mit Menschen und im Team, Computerkenntnisse und körperliche Belastbarkeit.“ Es müssten beispielsweise Postkisten gehoben werden können.

Wer Interesse an einem solchen Job hat, findet hier weitere Infos, Ansprechpersonen und Bewerbungsmöglichkeiten.