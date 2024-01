Hamburg-Niendorf: Frau von Unbekanntem belästigt – Polizei Hamburg sucht Zeugen

In Hamburg-Niendorf wurde eine Frau von einem Unbekannten belästigt. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild)

Zeugenaufruf 23-Jährige in Niendorf belästigt: Polizei bittet um Hinweise

Hamburg. Die Hamburger Polizei hat einen Zeugenaufruf gestartet und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, nachdem am frühen Dienstagmorgen gegen 5.50 Uhr eine 23-jährige Frau in Niendorf von einem Unbekannten attackiert worden war. Die Frau blieb bei dem Angriff unverletzt. Der Mann flüchtete in unbekannte Richtung.

Polizei Hamburg sucht nach Angriff in Niendorf nach Unbekanntem

Die 23-Jährige befand sich auf dem Nachhauseweg, als sie von dem Unbekannten von hinten umklammert und anschließend unsittlich berührt wurde. Schließlich gelang es ihr, sich von dem Mann loszureißen.

Der Angreifer wird wie folgt beschrieben:

Circa 170 bis 175 cm groß

Schmale bis normale Statur

Bekleidet mit einer schwarzen, längeren Daunenjacke mit Kapuze, einer dunklen Hose und dunklen, dünneren Baumwollhandschuhen

Zeugen, die zum Zeitpunkt des Übergriffs verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zum Täter geben können, sollen sich unter 040 4286-567 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle melden.

