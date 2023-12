Eimsbüttel: Polizei umstellt griechisches Restaurant – Einbruchsplan misslingt

Der Täter drang nachts gewaltsam in das griechische Lokal in Eimsbüttel ein. Worauf der 40-Jährige es abgesehen hatte.

Ein Einbrecher hat im Restaurant Zeus in Eimsbüttel eine Scheibe eingeworfen, um in das Lokal zu gelangen.

Hamburg. Besonders clever hat sich der Einbrecher, der in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam in das griechische Restaurant Zeus am Stellinger Weg eingedrungen ist, nicht angestellt. Nach Angaben der Polizei Hamburg warf der 40-Jährige mit einem Stein eine Fensterscheibe des Lokals in Eimsbüttel ein. „Durch das laute Klirren der Scherben wachten Nachbarn auf“, sagte Polizeisprecher Joscha Ahlers.

Hamburg-Eimsbüttel: Polizei umstellt Restaurant am Stellinger Weg

Diese meldeten der Polizei um 0.35 Uhr eine verdächtige Person in dem Restaurant. Die alarmierten Beamten stießen vor Ort auf die zerstörte Scheibe und umstellten das Gebäude. Der Einbrecher plante offenbar, aus dem Hinterausgang des Ladens zu verschwinden – jedoch ohne Erfolg. Die Polizei nahm den 40-Jährigen noch am Tatort fest.

Bei dem Einbruch in das Restaurant Zeus in Eimsbüttel zerstörte der Täter eine Scheibe.

Foto: Franziska Coesfeld

Auch das Diebesgut konnten die Beamten sicherstellen. „Der Mann hatte mehrere Flaschen Alkohol und Uhren gestohlen“, so Ahlers. Bei Letzteren handele es sich jedoch nicht um hochwertige Uhren. Der Einbrecher wird nun der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.