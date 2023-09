Hamburg. Am frühen Mittwochmorgen hat ein Mercedes-Fahrer in der Elbgaustraße in Eidelstedt einen Fußgänger angefahren. Die Polizei Hamburg bittet nun den Autofahrer und Zeugen, sich zu melden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, befuhr der goldene Mercedes-Benz gegen 4.45 Uhr die Elbgaustraße in Richtung Lurup und bog dann nach rechts in den Redingskamp ab. Aus noch ungeklärter Ursache erfasste der Pkw einen 36 Jahre alten Fußgänger, der zu diesem Zeitpunkt den Redingskamp im Einmündungsbereich überquerte.

Polizei Hamburg: Goldener Mercedes fährt Fußgänger an – schwer verletzt

Der Fußgänger stürzte. Der Autofahrer stieg aus und leiste gemeinsam mit einem Zeugen Erste Hilfe. Nachdem der 36-Jährige nach eigenen Bekunden und augenscheinlich keine sichtbaren Verletzungen davongetragen hatte, entfernten sich die Beteiligten, allerdings ohne ihre Personalien auszutauschen.

Später bemerkte der 36-Jährige dann der Polizei zufolge jedoch „gesundheitliche Einschränkungen“ und begab sich daraufhin in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen werden musste.

Goldener Mercedes fährt Fußgänger an: Zeugen gesucht

Bei dem Autofahrer soll es sich um einen etwa 60 Jahre alten Mann handeln, der mutmaßlich einen goldenen Mercedes-Benz (eventuell R-Klasse) fuhr.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/oder Hinweise zu dem Autofahrer geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder bei einer Dienststelle zu melden. Insbesondere bitten die Ermittler den Fahrer des goldfarbenen Autos, sich dringend bei ihnen zu melden.

Rund um die Elbgaustraße hatte es erst am vergangenen Wochenende zwei Unfälle gegeben. Am Sonnabend kollidierten dort zwei Lkw, am Sonntag fuhr ein BMW mit hoher Geschwindigkeit auf einen an einer roten Ampel wartenden Ford.