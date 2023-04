Graue Betonklötze am Isebekkanal in Hamburg-Eimsbüttel verwundern Anwohner und Radler seit einiger Zeit.

In Hamburg-Eimsbüttel stehen 48 graue Blöcke an Radwegen, etwa am Kaifu-Ufer. Der Bezirk nennt sie Meilensteine. Was dahintersteckt.