Sie bieten eine große Lebensmittel- und Getränkeauswahl: Edeka-Filial­leiter Christian Hempel (l.) und Fleischer­meister Sven Menge, der schon 33 Jahre in dem Supermarkt arbeitet.

Seit 1972 bietet die kleine Passage am Mittelweg "alles, was das Herz begehrt". Früher gab es dazu auch noch Bier in großen Mengen.