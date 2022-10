Polizei Hamburg Feuer in iranischer Schule in Hamburg – Polizei ermittelt

Die Feuerwehr Hamburg bringt den Brand in der Schule unter Kontrolle: Was war die Ursache für das Feuer?

In der Nacht zum Donnerstag hat es in der Schule der Islamischen Republik Iran in Stellingen gebrannt. Hintergründe sind noch unklar.