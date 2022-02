Polizei Hamburg: Unfall mit zivilem Streifenwagen – Kind gesucht

Hamburg. Ein Verkehrsunfall zwischen einem zivilen Funkstreifenwagen und einem Kind hat sich am Freitagmittag in Hamburg-Eidelstedt ereignet. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 13.35 Uhr an der Kreuzung Kieler Straße/Elbgaustraße zu dem Vorfall, bei dem der bisher unbekannte Junge stürzte – und anschließend, nach eigenen Angaben unverletzt, mit dem Fahrrad weiterfuhr.

Nach bisherigem Stand der Ermittlung fuhr die Fahnderin mit ihrem zivilen Funkstreifenwagen, einem Volvo, mit Blaulicht und Martinshorn auf der Kieler Straße in Richtung Norden. An der Kreuzung zur Elbgaustraße fuhr die Fahnderin bei Rotlicht zeigender Ampel langsam in den Kreuzungsbereich und stieß dort mit einem etwa zehn bis zwölf Jahre alten Jungen zusammen, der die Kieler Straße mit einem Fahrrad bei grün zeigender Ampel überquerte.

Junge auf Fahrrad stürzt bei Kollision mit Streifenwagen

Er stürzte infolge des Unfalls. „Der Junge gab gegenüber der Autofahrerin an, sich nicht verletzt zu haben, und fuhr kurze Zeit später mit seinem Fahrrad weiter“, teilte Polizeisprecherin Nina Kaluza mit. Auch die Fahnderin setzte ihren Weg fort.

Im Zuge der Ermittlungen stellte die Verkehrsunfalldirektion Innenstadt/West eine leichte Beschädigung am Volvo fest. Die Identität des Jungen sei jedoch noch nicht geklärt. Daher bittet die Polizei Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall oder zu dem bisher unbekannten Jungen machen können, sich bei der Verkehrsdirektion unter der Telefonnummer 040 4286-52961 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.