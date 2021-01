Hamburg: U-Bahn-Linie U2 – Wassereinbruch stoppt Fahrstühle

Am Hagendeel dringt Wasser in den Tunnel. Besonderer Taxi-Service. Eine Geschichte mit Happy End aus den Lokstedter Feuchtgebieten.

Baustelle an der U-Bahn Hagendeel in Hamburg-Lokstedt: Der frisch eingebaute Fahrstuhl fährt nicht.

Hamburg. Mehr als zwei Jahre gebaut, ein Jahr Verzögerung, 3,7 Millionen Euro investiert – und nach zwei Jahren ist die Baustelle an der Lokstedter U-Bahn-Haltestelle Hagendeel (U2) wieder da: Auf dieser Station im U-Bahn-Netz der Hamburger Hochbahn scheint ein Fluch zu liegen. Die noch immer fabrikneu wirkenden und elegant surrenden Fahrstühle auf beiden Seiten Richtung Niendorf und Richtung Hagenbecks Tierpark und Innenstadt funktionieren nicht. Die Fahrgäste sind verärgert über die Baustelle zwischen der Haltestelle und einem Rückhaltebecken des Bächleins Geelebek, das in die Alte Kollau fließt und die wiederum in die Kollau am Niendorfer Gehege.

Wer hier von einem der zahlreichen Altenheime mit Rollstuhl oder Rollator oder aus einer der ebenso zahlreichen Kitas in der Umgebung mit einem Kinderwagen in die U-Bahn steigen will, der hat schlechte (Fahr-)Karten. Entweder Niendorf-Markt oder Hagenbecks Tierpark sind die nächsten Haltestellen. Das ist unzumutbar.

Hamburger U-Bahn: Fahrstuhl streikt – Shuttle-Service

Allerdings ist es auch kein Zufall, dass der Fahrstuhl hier wieder streikt. Denn die Hochbahn, so teilte sie dem Abendblatt auf Nachfrage mit, hat den Strom dafür abgestellt – aus Sicherheitsgründen. Denn in diesen schon historischen Feuchtgebieten in Lokstedt war Wasser in den Tunnelschacht eingedrungen.

„Minimal“ sei das Leck, was die Suche eben besonders erschwere. Erst wenn die Quelle der „Undichtigkeit“ gefunden sei, könne man eine Reparaturprognose abgeben. Die sehr schwierigen und speziellen Lokstedter Untergrundbedingungen hatten bereits die Bauzeit für die Fahrstühle verlängert.

Hochbahn richtet besonderen Taxi-Service an

Und gerade weil das alles so speziell und so besonders ärgerlich ist, hat die Hochbahn einen einmaligen Service ersonnen, der tatsächlich seinesgleichen sucht. An anderen Haltestellen kann einfach ein barrierefreier Bus eingesetzt werden. Am Hagendeel hält aber keine Linie. So wurde ein Schild aufgestellt mit einem Taxi-Service, der Menschen, die auf einen Aufzug angewiesen sind, zur U-Bahn Hagenbecks Tierpark fährt. Bei Anruf Shuttle zum Aufzug!

Hochbahn-Sprecherin Saskia Huhsfeldt sagte dem Abendblatt: „Da es hier keine Buslinie in der Umgebung gibt, war es der Hochbahn wichtig, dass den mobilitätseingeschränkten Menschen eine Lösung geboten wird und wir diese bequem an ihr Ziel bringen können.“