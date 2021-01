Hamburg: Mann rettet sich aus 1000 Grad heißer Wohnung

Hamburg. Bei einem Wohnungsbrand am Försterweg kurz vor der Kieler Straße in Stellingen sind am späten Sonntagabend vier Bewohner verletzt worden. Ein Mann konnte sich laut Feuerwehr mit schweren Verbrennungen im Gesicht und an den Händen aus seiner Wohnung im ersten Stock nach draußen retten. Er soll zuvor noch versucht haben, das Feuer selbst zu löschen.

Eine weitere Bewohnerin aus dem Stockwerk darüber wurde mithilfe einer Schutzhaube über dem Kopf von den Einsatzkräften gerettet. Sie erlitt wie zwei weitere Bewohner Verletzungen durch das Einatmen von Rauchgas. Alle vier Opfer kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.

Das Feuer war um kurz nach 23 Uhr am Sonntagabend gemeldet worden.

Foto: Michael Arning / HA

Umgekippte Kerze als Auslöser?

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus dem Fenster im Hinterhof. Aufgrund der besonders „starken Flammen“ und „enormen Rauchentwicklung“ forderte die Feuerwehr Verstärkung an. Etwa 50 Kräfte waren im Einsatz. „Wir hatten hier Temperaturen von über 1000 Grad innerhalb der Wohnung erreicht. Das zeigen die Putzabplatzungen“, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Die betroffenen Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus am Försterweg in Stellingen sind bis auf Weiteres unbewohnbar.

Foto: Michael Arning / HA

Alle anderen Bewohner aus dem Haus sowie aus angrenzenden Häusern blieben unverletzt, mussten ihre Wohnungen jedoch vorerst verlassen. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar. Nach Abendblatt-Informationen könnte eine umgekippte Kerze der Auslöser gewesen sein.

( HA/dpa )