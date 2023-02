Verkehr Hamburg: Autobahn 25 wird für ein Wochenende gesperrt

Hamburg. Autofahrer aufgepasst: Ein Teilstück der Autobahn 25 wird mitten in den Hamburger Frühjahrsferien am zweiten Märzwochenende voll gesperrt. Die Autobahnmeisterei Stillhorn bündelt mehrere Arbeiten entlang der A 1 am zweiten März-Wochenende, um mehrere Sperrungen der Autobahn zu vermeiden. Sie saniert auf einer Länge von etwa 7,5 Kilometern mehrere Fahrstreifen auf der Norderelbbrücke, dem Autobahndreieck (AD) Hamburg-Südost, auf der A 25 Fahrtrichtung Geesthacht und auf der Richtungsfahrbahn Lübeck im Autobahndreieck (AD) Norderelbe. Ebenso werden Schäden an den Brückenübergangskonstruktionen der Norderelbbrücke sowie an der Brücke über den Moorfleeter Deich saniert.

Vor allem Schäden auf Fahrstreifen auf der Norderelbbrücke

Grund für die Arbeiten sind Rissbildungen und großflächige Asphaltausbrüche sowie tiefe Spurrillen insbesondere im Hauptfahrstreifen der Norderelbbrücke sowie Asphaltschäden an den Brückenübergangskonstruktionen im Verlauf der Strecke. Durchgeführt werden sämtliche Arbeiten zwischen Freitag, 10. März, 19 Uhr, und Montag, 13. März, 5 Uhr.

Für die Arbeiten ist es laut dem Unternehmen Die Autobahn Nord notwendig, die A 1 im Bereich des AD Norderelbe und die A 25 ab dem AD Südost bis zur Anschlussstelle (AS) Allermöhe in Fahrtrichtung Geesthacht sowie die AS Moorfleet in Fahrtrichtung Geesthacht voll zu sperren. „Die Maßnahme ist mit den geplanten Maßnahmen auf der A 7 und im Großraum Hamburg koordiniert“, teilt Die Autobahn Nord mit.

Umleitungen und Ausweichstrecken: Fahrer in Richtung Geesthacht fahren an der AS Moorfleet ab und folgen der Umleitung U65 über Amandus-Stubbe-Straße, Rungedamm und Hans-Duncker-Straße zur AS Allermöhe. Wer aus der Innenstadt über den Ring 2 kommend in Richtung Geesthacht unterwegs ist, folgt ebenso der Umleitung U65.

Die Autofahrer werden aufgefordert, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen im Baustellenbereich zum Schutz der Arbeiter zu halten. Da die Arbeiten stark witterungsabhängig sind, können sich die geplanten Bauzeiten verschieben. Als Ersatztermin nennt Die Autobahn Nord das Wochenende von Freitag, 17. März, 19 Uhr, bis Montag, 20. März, 5 Uhr.

