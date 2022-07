Nachwuchs der Trachtengruppe feiert 30. Geburtstag

Neuengamme. Die Jugendgruppe der Vierländer Speeldeel feiert runden Geburtstag: Sie besteht seit 30 Jahren. Ebenso lange leitet Carmen Sieh diese Gruppe. Im Vereinslokal, dem Schützenhof in Neuengamme, feierten die jungen Tänzer nun den Geburtstag mit Gästen.

Eingeladen waren auch die Mitglieder der 1964 gegründeten Erwachsenen-Gruppe und ehemalige Aktive aus der Jugendabteilung. Carmen Sieh berichtete von den Anfängen und der Entstehung dieser erfolgreichen Gruppe. Eine der ersten Auslandsreisen führte die Kinder und Jugendlichen gemeinsam mit den Erwachsenen per Flugzeug nach Finnland.

In der Harburger Friedrich-Ebert-Halle ging die Speeldeel-Jugend als Sieger hervor

Später folgten Reisen nach Dänemark, Frankreich, Schweden und in die Niederlande. Viele erinnerten sich noch gut an die Teilnahme 2013 an der „Kultur-Olympiade“. In der Harburger Friedrich-Ebert-Halle ging die Speeldeel-Jugend als Sieger hervor. Später ertanzte sich die Gruppe einen vierten Platz auf Bundesebene im westfälischen Geseke.

Jedes Jahr besuchen Speeldeel-Jugendliche Tanzseminare in Norddeutschland. Von dort bringen sie neue Tänze mit, die dann in den Vierlanden einstudiert werden, etwa „Sauerländer Nr. 5“, ein Tanz, den wenige Jugend-Volkstanzgruppen im Repertoire haben.

Die jungen Tänzer treffen sich jeden Dienstag am Neuengammer Hausdeich

Bei der Anleitung der zwölf- bis 17-jährigen Trachtentänzer wird Carmen Sieh von Lydia Ölmann unterstützt, während sich Thomas Ölmann um die Ton- und Lichttechnik kümmert. Viele Mitglieder der Jugendgruppe wechseln später, wenn sie 18 Jahre alt sind, in die Erwachsenen-Gruppe der Speeldeel. Die Jugendlichen unterstützen immer wieder auch die Kindergruppe bei ihren Auftritten.

Seitdem Präsenztreffen wieder erlaubt sind, hat die Jugendgruppe neue Wege gefunden, um den Corona-Auflagen zu entsprechen: So wurden etwa Paartänze umgewandelt in Einzelpersonentänze. Auf der Geburtstagsfeier bekamen die Gäste einige Tänze zu sehen. Speeldeel-Leiter Jürgen Dreekmann dankte Carmen Sieh und ihrem Team für die gute Arbeit mit den Jugendlichen.

Immer dienstags – nur nicht in den Ferien – treffen sich die jungen Tänzer um 19 Uhr für eine Stunde im Schützenhof am Neuengammer Hausdeich 167. Weitere Informationen sind auf der Internetseite zu finden: vierlaender-speeldeel.de.