Wutzrocker bitten um Unterstützung: Wer packt mit an?

Am 12. und 13. August wird am Eichbaumsee endlich wieder gefeiert.

Allermöhe. Damit am Freitag und Sonnabend, 12. und 13. August, endlich wieder Wutzrock am Eichbaumsee gefeiert werden kann, suchen die Organisatoren des eintrittsfreien Spektakels weitere Helfer. Benötigt werden helfende Hände in allen Bereichen, etwa beim Auf- und Abbau der Bühnen, Verkaufszelte und Sicherheitszäune, an den Verkaufstresen, im Café-Zelt, am Spülmobil, beim Catering oder als technische Mitarbeiter.

Eine Übersicht, wo genau ehrenamtliche Helfer mitanpacken können, findet sich auf der Internetseite wutzrock.de unter „Mithelfen“. Über die Website kann auch Kontakt mit den Organisatoren aufgenommen werden. Festentschlossene schicken einfach eine E-Mail an mithelfen@wutzrock.de und melden sich auf diese Weise zum Mithelfen an.

Helfertreffen am 23. Juli im Café Flop an der Wentorfer Straße

Außerdem gibt es am Sonnabend, 23. Juli, 15 Uhr, ein Helfertreffen im Café Flop (Verein Unser Haus) an der Wentorfer Straße 26. Dort können sich Interessierte persönlich über die verschiedenen Arbeitsbereiche bei Wutzrock informieren.

Geld gibt es für die Ehrenamtlichen nicht, aber wer bei Wutzrock hilft, wird dort auch versorgt: Im Backstagebereich gibt es leckere Speisen und Kaltgetränke für alle, die an zwei Schichten pro Tag im Einsatz sind. Auch die Helfer beim Auf- und Abbau sollen weder verhungern noch verdursten.

Die Organisatoren des legendären Musikfestivals, das wegen Corona ausfallen musste beziehungsweise nur in abgespeckter, digitaler Form über die Bühne gehen konnte, weisen darauf hin, dass während des Spektakels keine spontanen Hilfsangebote angenommen werden können. Wer also mit dafür sorgen möchte, dass Wutzrock reibungslos abläuft, meldet sich an.