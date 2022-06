Wer macht mit bei den Handarbeitstagen?

Für den Markt im September im Rieck-Haus werden Kunsthandwerker gesucht, die ihre Werke ausstellen möchten. Was genau geplant ist.

Curslack. Der eine sitzt gerne an der Nähmaschine, die andere strickt oder häkelt ganze Pullover beim Fernsehen: Handarbeiten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Wer gerne zeigen möchte, was er kann, ist nun eingeladen, sich bei den Handarbeitstagen im Rieck-Haus zu präsentieren: Dort sollen am Wochenende 10./11. September – nach zweijähriger Corona-Zwangspause – wieder Aussteller ihr Kunsthandwerk samt Technik zeigen. Nun werden Teilnehmer für die Messe gesucht.

Was früher fester Bestandteil der Ausbildung von Schulmädchen und die Pflicht von Ehefrauen war, sei heute eine beliebte Freizeitbeschäftigung, stellen die Organisatoren der Bergedorfer Museumslandschaft fest. „Handarbeiten und Do-it-yourself stehen für Lebensqualität und Entschleunigung.“ Alle, die gern handarbeiten, können an jenem Wochenende von 11.30 bis 17 Uhr in der Diele des alten Bauernhauses ihre Waren zum Kauf anbieten und ihre Handarbeitstechniken vorführen.

Wer an der Messe teilnehmen möchte, kann sich bis zum 10. August anmelden

Im historischen Ambiente des alten Bauernhauses am Curslacker Deich 284 können die Besucher bei Kaffee und Kuchen zu den verschiedenen Techniken nicht nur Fragen stellen, sondern unter Anleitung auch selbst mitgebrachte Werke vollenden.

Wer gerne teilnehmen möchte, kann sich bis zum 10. August an die Organisatoren wenden – per E-Mail an museum@bergedorf.ham burg.de oder telefonisch unter 040/ 428 91-29 73 (das Büro ist montags bis donnerstags von 9 bis 14 Uhr erreichbar). Bei der Bewerbung sollten die Interessenten bitte angeben, um welche Handarbeitstechnik es sich handelt.