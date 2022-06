Kulturheim Billwerder: Jubiläen, Feste, Partys: Ins „Kuller“ kehrt das Leben zurück

Das Kulturheim am Mittleren Landweg 78 ist ein zentraler Treffpunkt in Billwerder.

Kulturheim in Billwerder

Kulturheim in Billwerder Jubiläen, Feste, Partys: Ins „Kuller“ kehrt das Leben zurück

Billwerder. Das schwedenrote Holzhaus am Mittleren Landweg 78 ist bereits seit Jahrzehnten eine feste Adresse in Billwerder, wenn es um Feiern und Zusammenkünfte geht. Schon seit 1951 werden im Kulturheim, genannt „Kuller“, Geburtstage, Jubiläen und Firmenfeste gefeiert, gibt es dort Theatervorführungen oder Versammlungen. Und nach der coronabedingten Pause kehrt nun in das „Kuller“ wieder das Leben zurück.

Bei privaten Feiern ist das Kulturheim in den kommenden Monaten bereits wieder gut gebucht, berichtet Kay Hastedt, stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Allermöhe-Billwerder .

Das „Kuller“ sucht noch eine Reinigungskraft

Der Förderverein der FF Allermöhe hat unter der Regie von Hastedt im Jahr 2009 das Haus übernommen. Schon damals wurde der Anstrich geändert: Aus Babyblau wurde das heute bekannte Schwedenrot. Im Spätsommer 2017 wurde das Haus dann noch einmal von Innen umfangreich modernisiert. Auch unter der Woche ist das Haus frequentiert, probt dort die Liedertafel Frohsinn, kommen Stadtteilbeirat oder Regionalausschuss am Mittleren Landweg zusammen, übt eine Line-Dance-Gruppe ihre Schritte und hält sich die Gruppe „Molly fit“ der Landfrauen dort sportlich fit. „Nun könnten wir auch gut noch eine Reinigungskraft gebrauchen“, sagt Kay Hastedt.

Infos und Kontakt gibt es im Internet unter kuller-ff-allermoehe.de. Dort gibt es auch einen Buchungskalender. Eventuell ist dort auch bald wieder ein Termin der FF Allermöhe-Billwerder zu finden: „Die Planungen für die Aprés-Ski-Party Ende Januar laufen. Und vielleicht gibt es ja auch schon früher was zu feiern“, sagt Kay Hastedt.