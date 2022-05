Feuerwehr rettet verirrte Taube

Kirchwerder. Tierischer Einsatz für die Feuerwehr am Spieker Markt: In den dm-Markt hatte sich am Sonnabend eine Taube verirrt. Der Vogel flog hinter einen Schrank und fand dort von allein nicht mehr heraus. Eine Angestellte verständigte die Feuerwehr, die mit einem Kescher und einer Decke in der Drogerie anrückte. Den Kameraden gelang es, den Vogel hinter einer Schublade mit dem Kescher einzufangen. Behutsam wurde das Tier in dem Netz aus dem Laden getragen und draußen auf einer Grünfläche wieder in die Freiheit entlassen.

