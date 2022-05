FF Reitbrook feiert „Tag der offenen Tür“-Jubiläum

Vor 30 Jahren lud die Wehr vom Vorderdeich erstmals an Himmelfahrt ein. Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein buntes Programm.

Auch die Fahrzeuge werden am Donnerstag gezeigt. Viele Besucher machen dann mit dem Fahrrad am Vorderdeich 128 Halt.

Hamburg. Die Freiwillige Feuerwehr Reitbrook bittet nach langer, coronabedingter Zwangspause wieder zu einem Tag der offenen Tür: Am Donnerstag, 26. Mai (Christi Himmelfahrt), sind Besucher von 10 Uhr an am Vorderdeich 128 willkommen. Das hat bei der Wehr jahrzehntelange Tradition: Männer- und Jungengruppen und auch Frauen- und Mädchengruppen sowie Familien machen dort mit Fahrrädern, dem Bollerwagen oder auch mit festlich geschmückten Treckern und Anhängern Halt.

Freiwillige Helfer bereiten ein buntes Programm vor

Genau vor 30 Jahren wurde das erste Mal ein Tag der offenen Tür am Himmelfahrtstag organisiert. Im Jahr 1992 gab es ein Feuerwehrfest unter dem Motto „Vier tolle Tage“, das mit dem Tag der offenen Tür ­begann. Seitdem wurde in jedem Jahr auf der Hauptversammlung entschieden, ein solches Event am Himmelfahrtstag zu veranstalten, teilt die Wehr mit.

So auch wieder in diesem Jahr: Beginn ist am Donnerstag, 26. Mai, um 10 Uhr. Dann stehen ein Grillstand mit Wurst, Steak im Brötchen und Kartoffelsalat vom Landhaus Voigt sowie ein Bierwagen bereit. Die Feuerwehrfahrzeuge und das Boot können nicht nur angeschaut werden: Interessierte Besucher können sich auch mal hineinsetzen und bekommen von den Kameraden die Ausrüstung der Feuerwehrautos gezeigt.

Jugendfeuerwehr sorgt für Waffeln und für Kinderspiele

Seit 2019 wird die Einsatz­abteilung von 12 Uhr an von der Jugendfeuerwehr unterstützt, die kleine Überraschungsspiele für Kinder anbietet und Waffeln backt. Ab 14 Uhr gibt es selbst gebackene Torten und Kuchen von den Feuerwehrfrauen. Kaffee satt gibt es für 2 Euro. Für ein gemütliches Kaffeetrinken und Klönschnack mit Nachbarn und Freunden wird die Fahrzeughalle festlich geschmückt.

Bis vor einigen Jahren ist die Musikkapelle morgens durchs Dorf gefahren und hat die Nachbarschaft mit Blasmusik geweckt und später in der Fahrzeughalle gespielt. Das muss in diesem Jahr corona- und personalbedingt ausfallen. Interessenten, die Lust haben mitzuspielen, können sich jederzeit bei der Musikkapelle melden. Aktuelle Infos und Kontakt zur FF Reitbrook auf Facebook und Instagram.