Kampf gegen Mäuse: CDU in Bergedorf fordert Ansitzstangen für Greifvögel

Auf der Agenda des Regionalausschuss stehen am Dienstag auch: Badeseekonzept, Slipanlagen für Rettungskräfte und Treibgut in der Elbe.

Der Rotmilan gehört mit einer Spannweite von bis zu 160 Zentimetern zu den größten Greifvogelarten Deutschlands und ist in seinem Bestand gebietsweise gefährdet (Symbolfoto).

Billwerder. Der Regionalausschuss der Bergedorfer Bezirksversammlung kommt am Dienstag, 10. Mai, zur nächsten Sitzung zusammen. Von 18 Uhr an stehen im Kulturheim (Mittlerer Landweg 78) Themen auf der Tagesordnung, die die Vier- und Marschlande betreffen.

Unter anderem soll es um ein Badeseekonzept, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, die Herstellung von Slipanlagen für Rettungskräfte und das Entfernen von Treibgut aus der Elbe gehen. Die CDU-Fraktion hat einen Antrag gestellt, in dem sie fordert, Ansitzstangen für Greifvögel am Hauptdeich an der Stromelbe aufzustellen. Diese Maßnahme würde auch den starken Mäusebefall verringern.

Es geht um Themen aus den Vier- und Marschlanden

Bürger können an der Sitzung, die mit einer öffentlichen Fragestunde beginnt, teilnehmen und vorab Fragen einreichen. Diese müssen bis 6. Mai per E-Mail gesendet werden: ausschussdienst@ber gedorf.hamburg.de. Die vorab von Bürgern eingereichten Fragen sollen am Anfang der Sitzung unter Tagesordnungspunkt 3 behandelt werden.