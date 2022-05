Dramatisches Ende eines Grillabends

Gruppe am Grashofweg nimmt Holzkohlegrill mit in die Wohnung. Sechs Personen klagen über Vergiftungssymptome und müssen ins Krankenhaus.

Curslack. Ein Grillabend am Grashofweg hat in der Nacht zum Sonntag ein dramatisches Ende genommen: Ein 41-Jähriger sowie seine fünf Gäste (10, 14, 17, 18 und 38 Jahre) mussten in verschiedenen Krankenhäuser gebracht werden. Laut Polizei hatte die Gruppe zunächst gemütlich gegrillt, dann aber mit zunehmender Kälte wohl entschieden, den Holzkohlegrill in die Wohnung zu tragen.

Rauchvergiftung durch Kohlenmonoxid kann zum Tod führen

Was sie offenbar nicht wussten: Sie brachten sich damit in Lebensgefahr. Denn geruchslose Verbrennungsgase wie Kohlenmonoxid breiten sich unbemerkt in den Räumen aus, können zu schweren Vergiftungen oder sogar zum Tod führen. Tatsächlich klagten die Gäste bald über Beschwerden, einer wurde ohnmächtig. Alle Beteiligten wurden in Kliniken gebracht; Lebensgefahr soll nicht bestehen.