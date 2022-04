Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Geesthacht in Höhe Nettelnburg voll gesperrt. Brandursache vermutlich ein technischer defekt.

Die Einsatzmeldung an die Rettungskräfte ging gegen 17.30 Uhr raus (Symbolfoto).

Feuerwehr Hamburg A 25: BMW steht Höhe Nettelnburg in Flammen

Hamburg. Ein BMW 316 Touring stand gestern, Dienstag, 27. April, auf der Autobahn 25 voll in Flammen. Der Wagen war in Fahrtrichtung Geesthacht unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Nettelnburg brannte er aus. Die Ursache für das Feuer ist laut Daniel Ritterskamp, Sprecher der Hamburger Polizei, unklar.

Die Einsatzmeldung an die Rettungskräfte ging gegen 17.30 Uhr raus. Personen sollen bei dem Autobrand nicht zu Schaden gekommen sein. Die Polizei geht vorerst von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Osten während der Löscharbeiten und der Unfallaufnahme voll gesperrt.